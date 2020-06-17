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Пресс-секретаря инициативной группы Тихановской осудили на 15 суток
Источник материала: Tut.by
17 июня пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской Александра Кабанова осудили на 15 суток. Об этом
Напомним, мужчину
В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за призывы 7 мая во время «кормления голубей» в Бресте. 16 июня Кабанов подал ходатайство об адвокате и ознакомлении с материалами дела, но не смог этого сделать, так как из суда его отправили в ИВС. 17 июня мужчина потребовал провести проверку по факту препятствования в праве на защиту. Адвокат на заседании заявил, что в деле нет протокола задержания, только копия, указал на другие недостатки и попросил вернуть дело на доработку.
Участковый Сергей Максимович пояснил, что Кабанов отказался получить протокол и дело можно рассматривать.
В суде Кабанов, комментируя свой видеоролик, заявил, что призывал граждан только «кормить голубей»: «Я имею право критиковать действия властей, это мне гарантирует Конституция, и мне это все время ставят в вину».
После перерыва в заседании и просмотра видеоролика суд вынес решение об аресте на 15 суток (отсчет с 15 июня).
Суд также вынес частное постановление об исправлении выявленных существенных процессуальных нарушений.
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17 июня пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской Александра Кабанова осудили на 15 суток.
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