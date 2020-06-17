Пресс-секретаря инициативной группы Тихановской осудили на 15 суток

Источник материала: Tut.by

17 июня пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской Александра Кабанова осудили на 15 суток. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Суд перенесли с 16 на 17 июня после того, как Кабанов подал ходатайство об участии в процессе адвоката.



Фото: spring96.org

Напомним, мужчину задержали 15 июня в Бресте. Его вызвали в поликлинику, он туда сходил, а потом его задержали. После задержания Кабанова отправили в ИВС Ленинского РОВД Бреста.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за призывы 7 мая во время «кормления голубей» в Бресте. 16 июня Кабанов подал ходатайство об адвокате и ознакомлении с материалами дела, но не смог этого сделать, так как из суда его отправили в ИВС. 17 июня мужчина потребовал провести проверку по факту препятствования в праве на защиту. Адвокат на заседании заявил, что в деле нет протокола задержания, только копия, указал на другие недостатки и попросил вернуть дело на доработку.

Участковый Сергей Максимович пояснил, что Кабанов отказался получить протокол и дело можно рассматривать.

В суде Кабанов, комментируя свой видеоролик, заявил, что призывал граждан только «кормить голубей»: «Я имею право критиковать действия властей, это мне гарантирует Конституция, и мне это все время ставят в вину».

После перерыва в заседании и просмотра видеоролика суд вынес решение об аресте на 15 суток (отсчет с 15 июня).

Суд также вынес частное постановление об исправлении выявленных существенных процессуальных нарушений.