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Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

17.06.2020 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие социальной сферы и крупных промышленных предприятий города – об этом 17 июня шла речь в Бобруйске. С положением дел на ряде предприятий ознакомился глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

Одно из них – фабрика «ФанДОК». Ситуация, которая сложилась на мировом рынке, отразилась на работе завода, об этом рассказал его руководитель, но сейчас сбыт продукции приходит в норму.

Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

Здесь за последние 10 лет существенно улучшились условия труда. Изготавливается широкая линейка продукции: от дверей и бытовой мебели до картин из дерева и даже ульев. На производстве трудятся почти 1 300 человек. Средняя зарплата с 2017 года выросла почти на треть, до 876 рублей. Львиная доля продукции фабрики идет на экспорт.

Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

Во время посещения много говорили и о проблемах людей. Рабочие интересовались вопросами пандемии, сохранения рабочих мест, помощи молодым семьям и организацией отдыха.   

Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
В городе осуществляется ряд мероприятий по поддержке населения, по развитию социальной сферы. Буквально в течение месяца-полутора будет введена в строй практически новая детская городская больница. Также в соответствии с поручением главы государства была изучена тема строительства новой школы в микрорайоне № 7 Бобруйска.

Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

В целом я бы хотел отметить, что город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, живут полноценной рабочей спокойной жизнью. Да, людей волнуют многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы.

Игорь Сергеенко посетил предприятия и соцобъекты Бобруйска: город живёт полноценной рабочей спокойной жизнью

Еще одна точка маршрута – предприятие «Белшина». Здесь сейчас активно тестируют и модернизируют оборудование для новых образцов продукции. В частности, шин для карьерного самосвала БелАЗ в 450 тонн. 9-тысячный коллектив предприятия готовится занять новую нишу на рынке. Но, прежде чем выйти на серийное производство, необходимо обкатать первую опытную партию, найти и доработать все возможные недостатки.

Люди в материале: Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. Развитие социальной сферы и крупных промышленных предприятий города – об этом 17 июня шла речь в Бобруйске. С положением дел на ряде...
 
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