«Пожар здесь, молния ударила, горит дом». В Докшицком районе горел гараж и сарай

Источник материала: ОНТ

ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ. Докшицкий район. Звонивший спасателям мужчина от волнения ошибся. Горел гараж и сарай.

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Пожарных вызвали в 16:25. Дом, принадлежащий пенсионерке 1957 года рождения, не пострадал. Как и хозяйка. А вот гараж придётся строить полностью заново. В сарае огонь уничтожил кровлю, повреждены имущество и стены. Проводится проверка.

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