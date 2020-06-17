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«Пожар здесь, молния ударила, горит дом». В Докшицком районе горел гараж и сарай
Источник материала: ОНТ
ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ. Докшицкий район. Звонивший спасателям мужчина от волнения ошибся. Горел гараж и сарай.
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Пожарных вызвали в 16:25. Дом, принадлежащий пенсионерке 1957 года рождения, не пострадал. Как и хозяйка. А вот гараж придётся строить полностью заново. В сарае огонь уничтожил кровлю, повреждены имущество и стены. Проводится проверка.
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ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ. Докшицкий район. Звонивший спасателям мужчина от волнения ошибся. Горел гараж и сарай. Видео пожара смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная...
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