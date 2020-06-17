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«Пожар здесь, молния ударила, горит дом». В Докшицком районе горел гараж и сарай

17.06.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Пожар здесь, молния ударила, горит дом». В Докшицком районе горел гараж и сарай

ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ. Докшицкий район. Звонивший спасателям мужчина от волнения ошибся. Горел гараж и сарай.

Видео пожара смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:      


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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Пожарных вызвали в 16:25. Дом, принадлежащий пенсионерке 1957 года рождения, не пострадал. Как и хозяйка. А вот гараж придётся строить полностью заново. В сарае огонь уничтожил кровлю, повреждены имущество и стены. Проводится проверка.

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Теги: Новости
 
 
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ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ. Докшицкий район. Звонивший спасателям мужчина от волнения ошибся. Горел гараж и сарай. Видео пожара смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная...
 
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