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Председатель Бобруйского райсовета депутатов выпала из окна
Источник материала: Партизан
Женщина в тяжелом состоянии
В минувшие выходные председатель Бобруйского районного Совета депутатов Людмила Кричко была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как выпала из окна своей квартиры на четвертом этаже, сообщили
Состояние женщины, как утверждает источник, очень тяжелое: она с многочисленными травмами и переломами находится в искусственной коме.
Начальник отдела организационно-кадровой работы Бобруйского райисполкома Ольга Худакова подтвердила, что с понедельника Людмила Кричко на больничном.
Сестра Людмилы Васильевны отказалась от комментариев.
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Женщина в тяжелом состоянии
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