Председатель Бобруйского райсовета депутатов выпала из окна

TUT.BY источники. В минувшие выходные председатель Бобруйского районного Совета депутатов Людмила Кричко была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как выпала из окна своей квартиры на четвертом этаже, сообщилиисточники.





Состояние женщины, как утверждает источник, очень тяжелое: она с многочисленными травмами и переломами находится в искусственной коме.





Начальник отдела организационно-кадровой работы Бобруйского райисполкома Ольга Худакова подтвердила, что с понедельника Людмила Кричко на больничном.





Сестра Людмилы Васильевны отказалась от комментариев.







