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Первый коммерческий спутник для связи c Луной запустят к 2023 году

18.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Первый коммерческий спутник для связи c Луной запустят к 2023 году
Фото из архива

Частная компания CommStar Space Communications намерена отправить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор для передачи данных между Луной и Землей. Сделать это планируется не позднее 2023 года, сообщает портал N+1.

Дальняя космическая связь всегда осложняется ослаблением сигнала за счет рассеяния в пространстве, поэтому даже сегодня связь между Землей и Луной — довольно непростая задача. Расстояние, которое требуется преодолеть данным, составляет 384,5 тыс. км. Для их передачи требуется мощное оборудование, запуск которого в космос потребует больших расходов.

Поэтому для дальней космической связи предлагается использовать спутники-ретрансляторы, которые будут принимать данные от космических аппаратов и ретранслировать их точно на наземные приемники. Сегодня на орбите вокруг Земли находятся несколько таких аппаратов, включая российскую систему «Луч», однако все они принадлежат государственным космическим агентствам.

CommStar Space Communications намерена стать первой компанией, которая запустит в космос частный спутник-ретранслятор для связи с Луной. Аппарат под названием CommStar-1 будет спроектирован как гибридная система для радиочастотной и оптической (лазерной) передачи данных. Ожидается, что он станет самой крупной коммуникационной платформой из всех, что сегодня находятся на поверхности или орбите вокруг Луны, и позволит другим лунным миссиям использовать менее мощное и тяжелое оборудование для отправки информации.

Как заявляют представители компании, CommStar-1 будет использовать облачные технологии, в частности PaaS («платформа как услуга») или SaaS («программное обеспечение как услуга»), а также напрямую распределять данные в различные облачные хранилища и лаборатории с помощью существующих систем связи между космическими и наземными станциями. Кроме того, пользователи будут иметь постоянный доступ к ретранслятору, использующему сквозное шифрование для передачи информации.

Над созданием первого спутника CommStar Space Communications работает совместно с компанией Thales Alenia Space, крупнейшим производителем спутников в Европе. Планируется, что CommStar-1 станет первым аппаратом из семейства ретрансляторов в окололунном пространстве. Компания намерена отправить ретранслятор в космос к 2023 году, однако кто будет осуществлять запуск и когда, пока неизвестно.

Также в 2023 году американская компания Northrop Grumman намерена отправить в космос первый обитаемый модуль окололунной орбитальной станции Gateway. Ее планируется использовать как базу для экспедиций астронавтов на поверхность спутника Земли, а также для тестирования технологий, которые в дальнейшем лягут в основу первых пилотируемых миссий на Марс.

БелТА

 
 
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Фото из архива Частная компания CommStar Space Communications намерена отправить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор для передачи данных между Луной
 
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