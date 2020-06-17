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С 18 июня в Лиде частично перекрыто движение на перекрестке улиц Ленинской и Советской

18.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

С 18 июня в Лиде частично перекрыто движение на перекрестке улиц Ленинской и Советской

В связи с этим  изменяются маршруты движения некоторых городских автобусов.

Маршрут № 2: автобусы будут следовать в прямом направлении от остановочного пункта «Обувная фабрика» на проспект Победы через остановочный пункт «Районная поликлиника» на ул. Ленинскую через остановочный пункт «Кинотеатр «Юбилейный», «Лидский замок» и далее по своему маршруту. В обратном направлении с остановочного пункта «ул. Баумана» по ул. Грюнвальдской на проспект Победы через остановочные пункты «Бульвар Гедимина», «Книжный мир», «Военкомат», «Обувная фабрика» и далее по своему маршруту;

Маршрут № 3 и 3С и экспрессный маршрут №10Т: автобусы будут следовать в прямом направлении с ул. Ленинской на проспект Победы через остановочные пункты «Книжный мир», «Лидсельмаш» и далее по своему маршруту. В обратном направлении с остановочного пункта «Лидсельмаш» на ул. 8 Марта, проспект Победы через остановочные пункты «Районная поликлиника», «Бульвар Гедимина» и далее по своему маршруту;

Маршрут №5: автобусы будут следовать в прямом направлении с остановочного пункта «ул. Баумана» по ул. Грюнвальдской на проспект Победы через остановочные пункты «Бульвар Гедимина» на ул. Ленинскую и далее по своему маршруту без заезда на улицы Советская и 8-го Марта. В обратном направлении с ул. Ленинской через остановочные пункты «Кинотеатр «Юбилейный», «Лидский замок» и далее по своему маршруту. По маршруту №5 изменится расписание движения автобусов. Смотрите временное расписание ниже.

Автобусы пригородных маршрутов «Лида-Великое Село» будут следовать с автовокзала «Лида» по ул. Ленинской, проспекту Победы с остановочными пунктами «Книжный мир», «Лидсельмаш». В обратном направлении для высадки пассажиров остановочный пункт «Районная поликлиника».

Автобусы пригородных маршрутов «Лида-Первомайск», «Лида-Цвермы», «Лида-Леваши», «Лида-Дворище», «Лида-Криницы», «Лида-Геранены», «Лида-Ивье», «Лида-Жемыславль» будут следовать в прямом направлении с ул. Ленинской на проспект Победы, ул. Грюнвальдская и ул. Калинина. В обратном направлении автобусы будут следовать с ул. Калинина, на ул. Грюнвальдская, на проспект Победы, на ул. Ленинскую и далее на автовокзал «Лида», сообщает Автобсуный парк №2 г. Лиды.

 
 
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В связи с этим  изменяются маршруты движения некоторых городских автобусов. Маршрут № 2: автобусы будут следовать в прямом направлении от остановочного пункта...
 

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