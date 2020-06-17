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Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать

17.06.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Важный экономический центр 17 июня в центре внимания властей. Увидеть, чем живет регион и услышать, что волнует людей – председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать

Он из числа 11 городов страны, которые должны получить ускоренное развитие и подтянуть за собой небольшие районы. Особая роль здесь у промышленных флагманов. Так, предприятие «Барановичхлебопродукт» – многие знают их товары под маркой «Гаспадар» – благодаря господдержке встречает 75-летний юбилей выходом на стабильные финансовые показатели.

Наталья Кочанова пообщалась с трудовым коллективом. Кроме рабочих моментов, говорили и о благоустройстве. Судьбу городского парка спикер верхней палаты парламента взяла на личный контроль.

Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать

Еще одна точка в маршруте – хлопчатобумажный комбинат. Предприятие – единственное в своем роде в стране. Оно закрывает потребности внутреннего рынка, продукция пользуется спросом и за рубежом. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, на комбинате работу не останавливали, вовремя сориентировались и частично переключились на выпуск востребованных защитных изделий, таким образом обеспечив полный рабочий день.

Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать

Наталья Кочанова отметила: такое решение было верным. В рамках общения с коллективом затронули и экономику, близкую каждому – цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, а также поддержку многодетных семей.

Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я довольна настроением людей, очень довольна. Потому что где бы я ни была, люди говорят о том, что надо работать, что нужна работа. Это очень важно. Эта ситуация, которая сегодня складывается в мире в экономике, она ведь непростая, связанная с этой пандемией, с заболеваемостью, которая произошла. Просели предприятия, кооперационные связи. Поэтому люди очень четко сегодня понимают, что главное – иметь работу и зарплату.

Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать

Кроме легкой и пищевой промышленности, в городе хорошо развиты строительство, машиностроение и химическая сфера. Всего же в Барановичах под три десятка крупных предприятий.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Важный экономический центр 17 июня в центре внимания властей. Увидеть, чем живет регион и услышать, что волнует людей – председатель Совета...
 
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