ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Председатель Совета Республики побывала в Барановичах

18.06.2020 09:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Председатель Совета Республики побывала в Барановичах

Председатель Совета Республики побывала в Барановичах. Жизнь, производство – чем гордится город?

Он из 11 городов Беларуси, которые должны получить ускоренное развитие и подтянуть за собой небольшие районы. Особая роль – у промышленных флагманов. «Барановичи-хлебпродукт» – многие знают их товары под маркой «Гаспадар». Благодаря господдержке встречает 75-летний юбилей выходом на стабильные показатели. Наталья Кочанова пообщалась с коллективом. Помимо рабочих моментов, говорили и о благоустройстве. Судьбу городского парка cпикер верхней палаты парламента взяла на личный контроль.

Ещё одна точка в маршруте – «Барановичский хлопчатобумажный комбинат». Предприятие – единственное в своём роде в стране. Оно закрывает потребности внутреннего рынка, пользуется спросом продукция и за рубежом. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, на комбинате работу не останавливали, вовремя сориентировались и частично переключились на выпуск востребованных защитных изделий. Таким образом обеспечив полный рабочий день. Наталья Кочанова отметила: решение верное. В рамках общения с коллективом затронули и экономику, близкую каждому – цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, а также поддержку многодетных семей.

Помимо лёгкой и пищевой промышленности, в городе хорошо развиты строительство, машиностроение и химическая отрасль. Всего же в Барановичах – под три десятка крупных предприятий.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета Республики побывала в Барановичах. Жизнь, производство – чем гордится город? Он из 11 городов Беларуси, которые должны получить ускоренное...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жодино на переходе грузовик насмерть сбил женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика