Источник материала: ОНТ

Председатель Совета Республики побывала в Барановичах. Жизнь, производство – чем гордится город?

Он из 11 городов Беларуси, которые должны получить ускоренное развитие и подтянуть за собой небольшие районы. Особая роль – у промышленных флагманов. «Барановичи-хлебпродукт» – многие знают их товары под маркой «Гаспадар». Благодаря господдержке встречает 75-летний юбилей выходом на стабильные показатели. Наталья Кочанова пообщалась с коллективом. Помимо рабочих моментов, говорили и о благоустройстве. Судьбу городского парка cпикер верхней палаты парламента взяла на личный контроль.

Ещё одна точка в маршруте – «Барановичский хлопчатобумажный комбинат». Предприятие – единственное в своём роде в стране. Оно закрывает потребности внутреннего рынка, пользуется спросом продукция и за рубежом. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, на комбинате работу не останавливали, вовремя сориентировались и частично переключились на выпуск востребованных защитных изделий. Таким образом обеспечив полный рабочий день. Наталья Кочанова отметила: решение верное. В рамках общения с коллективом затронули и экономику, близкую каждому – цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, а также поддержку многодетных семей.

Помимо лёгкой и пищевой промышленности, в городе хорошо развиты строительство, машиностроение и химическая отрасль. Всего же в Барановичах – под три десятка крупных предприятий.

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