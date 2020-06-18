Бабарико назвал ключевые события в истории Беларуси









Это — коронация основателя ВКЛ Миндовга в Новогрудке в 1253 году, провозглашение БНР в 1918-м в Минске и создание Республики Беларусь в 1991 году. «Это события, которые сформировали нашу государственность», — сказал политик. По его словам, примером негативного события нашей истории могут быть разделы Речи Посполитой в конце XVIII века.





Виктор Бабарико — бывший глава «Белгазпромбанка», который в последнюю неделю оказался под прессингом властей, а правление Нацбанка ввело временную администрацию по управлению. У него вторая по количеству участников инициативная группа — почти 9 тысяч человек. Бабарико заявил, что собрано в несколько раз больше подписей за его выдвижение кандидатом в президенты, чем положено.





Накануне о Викторе Бабарико жестко высказался политэмигрант, лидер КХП-БНФ Зенон Позняк. Он считает его пророссийским кандидатом. На это намекает и государственная пропаганда.