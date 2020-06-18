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BIB-KASSA POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве

18.06.2020 10:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Белинвестбанк

Программная касса «BIB-KASSA» – совершенно новый тип касс, который не требует ведения кассовой книги и хранения контрольной ленты. К устройству подключается токен СКО (средство контроля оператора – устройство, заменяющее средство контроля налоговых органов), которое фискализирует чеки и хранит в памяти кассовые документы.

Для владельцев бизнеса программная касса «BIB-KASSA» удобна тем, что клиентам можно устанавливать скидки и надбавки как на единицу товара либо услуги, так и на весь чек целиком. За считанные минуты можно аннулировать ошибочно сформированный чек и осуществить возврат денежных средств за товар как в наличной форме, так и в безналичной – на карточку.

Еще один плюс работы бизнеса с таким устройством – отсутствие необходимости дополнительно обучать персонал. Касса разработана таким образом, чтобы даже тот пользователь, который не имеет опыта работы с таким устройством, смог быстро во всем разобраться.

Такая касса удобна и для покупателя. С ее помощью клиент может получить чек как в электронном виде на почту, так и на бумажном носителе.

5 аргументов в пользу программной кассы «BIB-KASSA»:

1. Экономия на покупке устройств. Это очевидно. Вместо трех стандартных устройств – кассового аппарата, модуля средства контроля налоговых органов и POS-терминала – вы приобретаете только одно. Такая касса уже оборудована сканером штрих-кода.

2.Не нужно вести книгу кассира. Все чеки фискализируются и автоматически отправляются в налоговые органы. Формируются X- и Z-отчеты и осуществляется 24-часовой контроль смены и ее закрытие.

3. Максимальная производительность. Программная касса может работать до 7 суток автономно, без подключения к сети Интернет (за исключением приема к оплате банковских платежных карточек). Хранит в памяти более 4 000 чеков.

4.Безналичная оплата товаров и услуг. Оплата может производится с использованием банковских платежных карточекVisa, Mastercard, JCB и БЕЛКАРТ.

5. Альтернативные способы оплаты. Бесконтактная оплата с помощью устройств (смартфоны, смарт-часы, NFC-кольца и др.). Программная касса совсем скоро будет оборудована возможностью приема платежей по QR-коду.

Кому подойдет программная касса «BIB-KASSA»?

  • торговые объекты (площадью до 650 м2);
  • места общественного питания (кроме тех, где клиент обслуживается за столиком);
  • интернет-магазины;
  • сфера услуг (кроме автозаправочных станций и автомобильных перевозок пассажиров).

Больше нет необходимости использовать дополнительное оборудование для приема наличных и безналичных платежей. Воспользуйтесь программной кассой «BIB-KASSA» и повысьте эффективность своего бизнеса!

Более подробную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно узнать по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка, а также в системе «Интернет-банкинг».

*Партнерский материал. УНП 807000028

Источник: Белинвестбанк
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Кассовый аппарат, средство контроля налоговых органов и POS-терминал использование множества этих устройств для приема наличных и безналичных платежей иногда...
 
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