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В течение 5 лет Литва планирует возобновить судоходство по Неману до Беларуси

18.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие 5 лет планируют расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому маршруту. Дирекция внутренних вод Литвы подписала меморандум с десятью муниципалитетами о развитии судоходства. Очистку русла планируют начать в апреле 2021 года.



"Надо сформировать фарватер. Километраж немаленький, работ много, нужна новая техника", – сказал глава дирекции Владимир Винокуров, заметив, что технику купят в этом году.

В дирекции надеются, что возобновление судоходства даст толчок к развитию экономики, туризма, привлечет инвестиции. По словам Винокурова многие не знают, что "сев на судно в Каунасе, можно будет добраться до Черного моря".

"Очистка займет как минимум четыре года. Конечно, на некоторых участках судоходство станет возможным уже через несколько лет. Но если говорить о сообщении между Каунасским водохранилищем и Черным морем или каким-то местом в Европе, что возможно, через Польшу, через Августовский канал, то тут придется ждать четыре-пять лет", – сказал директор.
 
 
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В ближайшие 5 лет планируют расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому маршруту. Дирекция...
 
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