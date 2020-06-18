В течение 5 лет Литва планирует возобновить судоходство по Неману до Беларуси









"Надо сформировать фарватер. Километраж немаленький, работ много, нужна новая техника", – сказал глава дирекции Владимир Винокуров, заметив, что технику купят в этом году.





В дирекции надеются, что возобновление судоходства даст толчок к развитию экономики, туризма, привлечет инвестиции. По словам Винокурова многие не знают, что "сев на судно в Каунасе, можно будет добраться до Черного моря".





"Очистка займет как минимум четыре года. Конечно, на некоторых участках судоходство станет возможным уже через несколько лет. Но если говорить о сообщении между Каунасским водохранилищем и Черным морем или каким-то местом в Европе, что возможно, через Польшу, через Августовский канал, то тут придется ждать четыре-пять лет", – сказал директор.







