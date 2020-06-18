18 июня Андрей Кунцевич проведёт прямую телефонную линию и приём граждан Островца

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается традиционная практика выездных приемов, а также прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сегодня, 18 июня, граждан выслушает замглавы Администрации Президента.

Андрей Кунцевич поможет разобраться в актуальных вопросах жителям Островца. Вначале он проведет прямую телефонную линию, а затем встретится с заявителями лично.





Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям разных уровней или записаться к ним на прием, размещены на сайтах местных органов власти.

Основная цель таких встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует жителей регионов. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.