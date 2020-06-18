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18 июня Андрей Кунцевич проведёт прямую телефонную линию и приём граждан Островца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается традиционная практика выездных приемов, а также прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сегодня, 18 июня, граждан выслушает замглавы Администрации Президента.
Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям разных уровней или записаться к ним на прием, размещены на сайтах местных органов власти.
Основная цель таких встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует жителей регионов. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается традиционная практика выездных приемов, а также прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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