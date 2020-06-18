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Гвардиола: Мы должны извиниться перед чернокожими людьми за то, как 400 лет обходились с ними

18.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о расизме после игры с «Арсеналом» (3:0) в 28-м туре АПЛ, передает sports.ru.


Фото: Reuters

Игроки обеих команд и судья Энтони Тэйлор встали на одно колено перед матчем, поддержав акцию «Жизни чернокожих имеют значение».

«Во-первых, мы должны извиниться перед чернокожими людьми за то, как обходились с ними на протяжении последних 400 лет. Мне стыдно от того, как мы к ним относились», — сказал тренер.

«Нам нужно отправить сотни миллионов сообщений чернокожим. Мне стыдно и неловко из-за того, что белые люди делали с чернокожими. Как люди могут думать, что они отличаются от других?

Все подобные жесты и акции хороши, это положительный момент — все, что мы можем сделать, чтобы люди осознали, что это [расистское отношение] неприемлемо.

Нам очень многое нужно сделать для чернокожих людей из того, чего мы пока так и не сделали», — цитирует Гвардиолу BBC.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

 
 
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Игроки обеих команд и судья Энтони Тэйлор встали на одно колено перед матчем, поддержав акцию «Жизни чернокожих имеют значение».
 
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