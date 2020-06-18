Экс-глава Литовского Сейма: Бабарико станет новым президентом Беларуси при поддержке Кремля









«Радио Свобода» . Об этом он рассказал в ходе интервью белорусской редакции

«Когда мы услышали о нескольких кандидатах, в том числе об этом человеке, который подал в отставку с высокой и хорошо оплачиваемой должности, чтобы стать президентом, мы поняли, что ему так поручили. А если поручили, то поставят. Это последний сигнал для Александра Григорьевича, что он доигрался», — отметил Ландсбергис.





Он также добавил, что все еще неясно, почему Кремль поставил на конкурента действующего президента.





«У господина (России Владимира Путина - ред.) могут быть разные ожидания относительно будущего Беларуси. Может быть, даже присоединить к России. Видимо, пришло время сделать это. И если Лукашенко сопротивляется и не очень хочет стать губернатором, его можно заменить. Это смена локомотива. Вы знаете, что значит поменять локомотив на Сибирской железной дороге? Это означает, что тепловоз заменен на водку. Судьба Лукашенко решается не в Дроздах, а в Кремле. И, видимо, там уже решено», — сообщил бывший глава Литовского Сейма.











