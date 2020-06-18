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В Жодино на переходе грузовик насмерть сбил женщину

18.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами грузовика в Жодино, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Авария произошла 17 июня, около 11.00. Установлено, что 25-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso ехал по улице 50 лет Октября со стороны улицы Гагарина в направлении проспекта Мира в крайней левой полосе и сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пенсионерка получил тяжелейшие травмы и умерла при доставлении в больницу.

 
 
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Авария произошла 17 июня, около 11.00, на улице 50 лет Октября.
 
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