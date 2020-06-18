Назван способ, как предотвратить один из самых распространённых видов рака

Источник материала: ОНТ

Значимую роль в развитии колоректального рака играет микрофлора кишечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert! .





Как обнаружили учёные, аномальная экспрессия белка Zeb2 влияет на целостность эпителия кишечника. Именно он препятствует попаданию микробов. Однако Zeb2 способен разрушать защитный барьер стенок кишечника. Это может привести к развитию онкологии.





Как показал результат эксперимента, применение антибиотиков помогает уничтожить кишечные бактерии. В свою очередь это предотвращает развитие рака толстой кишки. Помимо этого, подавить развитие злокачественных опухолей, помогает регулирование состояния иммунной системы.

Напомним, что рак толстой кишки является одним из самых часто встречаемых и опасных видов онкологии. Так, в 2018 году всего в мире зарегистрированы 1,8 миллиона случаев колоректального рака.

фото: zdravi.euro.cz

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