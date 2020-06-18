|
Назван способ, как предотвратить один из самых распространённых видов рака
Источник материала: ОНТ
Значимую роль в развитии колоректального рака играет микрофлора кишечника. Об этом
Как обнаружили учёные, аномальная экспрессия белка Zeb2 влияет на целостность эпителия кишечника. Именно он препятствует попаданию микробов. Однако Zeb2 способен разрушать защитный барьер стенок кишечника. Это может привести к развитию онкологии.
Как показал результат эксперимента, применение антибиотиков помогает уничтожить кишечные бактерии. В свою очередь это предотвращает развитие рака толстой кишки. Помимо этого, подавить развитие злокачественных опухолей, помогает регулирование состояния иммунной системы.
Напомним, что рак толстой кишки является одним из самых часто встречаемых и опасных видов онкологии. Так, в 2018 году всего в мире зарегистрированы 1,8 миллиона случаев колоректального рака.
фото: zdravi.euro.cz
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Значимую роль в развитии колоректального рака играет микрофлора кишечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert!. Как обнаружили учёные, аномальная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)