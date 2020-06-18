Первое централизованное тестирование пройдет 25 июня

Источник материала: ОНТ

Первое централизованное тестирование пройдет ровно через неделю – 25 июня. График сдвинут из-за эпидемиологической ситуации. И именно с ней связаны некоторые особенности нынешней кампании.

Об этом заявлено сегодня на первом заседании госкомиссии по контролю за вступительными испытаниями. Из новаций, которые требует обстановка, увеличено количество мест для сдачи ЦТ, ограничено до 50 число абитуриентов в аудитории, создана электронная регистрация на тесты, выделено два дня на тесты по двум самым популярным предметам – русскому языку и математике. В местах проведения постараются избежать очередей. Ещё одно нововведение поможет выпускникам лучше подготовиться к испытанию.

Дополнительные резервные дни – 19, 21 и 23 июля. Впервые сдать тест дополнительно можно не только в БГУ, но и в регионах. Набрать в этом году собираются 55 тысяч первокурсников высших учебных заведений, почти половина из них будут учиться на бюджете. К слову, с этого года выпускники аграрных классов могут стать студентами по собеседованию, преференции предоставлены и тем, кто прошел военную службу.

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