ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) вводит инновационный сервис оплаты с помощью QR-кодов

18.06.2020 16:36 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) вводит инновационный сервис оплаты с помощью QR-кодов

Новый сервис оплаты является современным и удобным решением как для бизнеса, так и для частных лиц. В настоящее время на смену традиционной оплате через терминал приходят сервисы QR-платежей, которые позволяют покупателям оплачивать товары и услуги с помощью смартфона, при этом для операции необходимо лишь отсканировать QR-код, содержащий информацию о платеже.

В данном случае решен ряд вопросов по оптимизации расходов бизнеса на эквайринг: не требуется покупка и обслуживание оборудования (терминала), комиссия за приём платежей составляет 1,2%. Проще и удобнее станет и оплата покупок, продавцу достаточно предоставить QR-код покупателю или разместить готовую наклейку с ним в точке продаж.

Сгенерированный код позволяет совершить оплату на любую сумму, при этом клиент мгновенно получит электронный чек об оплате, а продавец – подтверждение оплаты на e-mail или sms.

Ожидается, что данный способ оплаты будет пользоваться популярностью не только в розничной торговле, но и у интернет-магазинов, служб доставки, такси, парикмахерских и в других точках продаж и сервиса.

«Внедрение QR-кодов для малого бизнеса – одно из направлений развития инновационных сервисов для бизнеса в банке ВТБ Беларусь. Мы учитываем потребность компаний в оптимизации расходов и предлагаем рынку доступные и удобные финансовые инструменты. Сервис открывает ряд преимуществ как для продавцов, так и для покупателей. Теперь оплата услуг сводится к сканированию QR-кода, а совершить платеж можно в любой точке страны», – отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).

Оплата с помощью QR-кодов доступна по всей Беларуси – оплатить товар или услугу можно в Интернет-банке и мобильных приложениях банков страны.

Для того чтобы оформить подключение к сервису, необходимо оставить заявку на сайте банка. Специалисты ВТБ (Беларусь) подготовят все необходимые документы для подключения к сервису.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предлагает возможность подключения малого и среднего бизнеса к сервису E-POS. Услуга позволяет компаниям оптимизировать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первое централизованное тестирование пройдет 25 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика