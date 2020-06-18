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Поленница дров вспыхнула возле банного комплекса по неустановленной пока причине в Мозыре

18.06.2020 16:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поленница дров вспыхнула возле банного комплекса по неустановленной пока причине в Мозыре

НА ДВОРЕ ДРОВА. Мозырь. Зритель «Тревожной кнопки» Евгений Яковлев вечером стал очевидцем происшествия на улице Котловца и прислал видеозапись.

Видео пожара смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     


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Теги: Новости
 
 
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НА ДВОРЕ ДРОВА. Мозырь. Зритель «Тревожной кнопки» Евгений Яковлев вечером стал очевидцем происшествия на улице Котловца и прислал видеозапись. Видео пожара...
 
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