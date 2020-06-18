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Поленница дров вспыхнула возле банного комплекса по неустановленной пока причине в Мозыре
Источник материала: ОНТ
НА ДВОРЕ ДРОВА. Мозырь. Зритель «Тревожной кнопки» Евгений Яковлев вечером стал очевидцем происшествия на улице Котловца и прислал видеозапись.
Видео пожара смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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НА ДВОРЕ ДРОВА. Мозырь. Зритель «Тревожной кнопки» Евгений Яковлев вечером стал очевидцем происшествия на улице Котловца и прислал видеозапись. Видео пожара...
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