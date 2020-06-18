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Домашний куриный суп с яйцом: как быстро приготовить

18.06.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Домашний куриный суп с яйцом: как быстро приготовить

Один из самых распространенных вариантов первого блюда – куриный суп. Его с удовольствием едят как взрослые, так и дети из-за высокой питательной ценности блюда. Рассказываем, как быстро приготовить ароматный куриный суп с яйцом.

Как готовить:

300-400 г куриного мяса положите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и слейте воду, промыв мясо. Снова положите мясо в кастрюле, залейте примерно 2,5 л холодной воды и поставьте на огонь. Добавьте в кастрюлю 3 лавровых листа. 

Когда вода закипит, снимите пену и закиньте в кастрюлю 3-4 порезанные соломкой картофелины, половину средней, натертой на крупной терке, моркови. Через 13-15 минут положите примерно 50 г макаронных изделий. Еще через 10-13 минут – влейте тонкой струйкой взбитое яйцо, постоянно перемешивая суп. Затем добавьте 3 мелконарезанных зубчика чеснока, полчайной ложки приправы карри. Посолите суп по вкусу и положите мелкорубленную зелень – укроп, зеленый лук, петрушку. Через 5 минут снимите кастрюлю с огня и дайте супу настояться полчаса.

Секреты приготовления:

1. Вместо макарон в суп можно положить горсть риса. Так можно уменьшить калорийность блюда и сделать его полезнее для кишечника.

2. Вместо чеснока в суп можно добавить лук. В таком случае мелкопорезанную луковицу положите в кастрюлю сразу после закипания воды и варите около 15 минут, затем добавьте остальные овощи по рецепту.

3. В суп можно добавить любые готовые натуральные специи, подходящие для куриного мяса. Так аромат супа будет насыщенней.

4. Куриный бульон полезен при простудных заболеваниях.Тогда его готовить лучше так: в кастрюлю с 2,5 л кипящей воды и 300-400 г куриного мяса положите целиком 3 картофелины, 1 морковь и 1 луковицу. Варите 30 минут, затем посолите по вкусу. Подавайте в суповой чаше с разрезанным напополам вареным яйцом.

Фото: 1000.menu

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Один из самых распространенных вариантов первого блюда – куриный суп. Его с удовольствием едят как взрослые, так и дети из-за высокой питательной ценности блюда....
 
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