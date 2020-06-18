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Аллигатор укусил за лицо залезшего в озеро ради наживы мужчину

18.06.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аллигатор укусил за лицо залезшего в озеро ради наживы мужчину

Житель Ларго (Флорида, США) полез в воду за летающими дисками для игры в диск-гольф. На мужчину напал аллигатор и укусил его за лицо, сообщает Tampa Bay Times.

По информации местных правоохранителей, 15 июня утром 40-летний Трэвис Спитцер искал в озере фрисби. Американец был по пояс в воде, когда на него напал аллигатор. Хищник укусил мужчину за лицо, но Спитцер сумел отбиться и убежать. Трэвиса госпитализировали с ранениями рук и лица.

Местные полицейские уточнили, что Спитцера дважды арестовывали в январе текущего года за проникновение на частную территорию, где располагается парк для игры в диск-гольф. Трэвис собирал летающие диски, которые стоят около 18 долларов каждый. Находки после перепродавались по три доллара в местные магазины.

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Житель Ларго (Флорида, США) полез в воду за летающими дисками для игры в диск-гольф. На мужчину напал аллигатор и укусил его за лицо, сообщает Tampa Bay Times. По...
 
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