Дожди с грозами и до +31°C: прогноз погоды на 19 июня

Источник материала: ОНТ

На дворе середина июня, разгар лета. Но даже по меркам летнего сезона на этой неделе уж слишком жарко! Средняя температура до 8 градусов выше нормы. В ближайшие дни характер погоды в целом не изменится. Небольшое облегчение от жары смогут принести лишь короткие грозовые дожди.

Завтра, 19 июня, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать очень теплая неустойчивая воздушная масса с Черного моря. Будут развиваться кучевые дождевые облака. Пройдут дожди с грозами.

В пятницу – переменная облачность. Днем жителям Брестской и Гродненской областей следует захватить зонты, так как ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Влажность от 40% по востоку до 80% по западу. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К 8 утра температура будет уже выше – +20 градусов. По Витебску и Гомелю столбик термометра поднимется даже до +23. К середине дня воздух вновь накалится. Ожидается от +23°C по юго-западу до +31°C по юго-востоку. В столице – +29°C градусов тепла. К вечеру температура упадет лишь на пару градусов: от +22°C в юго-западных районах до +27°C в юго-восточных.

В выходные влияние неустойчивой и теплой воздушной массы сохранится. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – ливни с грозами. Температура воздуха в субботу ночью +14°C …+20°C, днем от +24°C по юго-западу до +32°C по востоку страны. В воскресенье в северных и юго-западных районах до +22°C. В начале следующей недели в страну начнет поступать более прохладный воздух со Скандинавии. И столбики термометров опустятся до +18°C …+25°C, лишь в южных районах будет немного теплее.

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