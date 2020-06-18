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Стадионы Могилева передадут местному футбольному клубу «Спартак». Вот зачем

18.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевскому футбольному клубу «Днепр» в собственность передадут три стадиона — «Спартак», «Торпедо» и, по некоторым данным, «Химик», сообщает Tribuna.com. Председатель «Днепра» Дмитрий Калачев говорит, что «все это будет функционировать на благо могилевского футбола».


Фото: А. Сугакевич, ru.wikipedia.org

Стадионы «Спартак», «Торпедо» и «Химик», вместимостью 7350, 3560 и 2500 зрителей соответственно, ранее являлись собственностью города. То есть их работа и содержание были в зоне ответственности администрации Могилева.

После передачи стадионов в собственность «Днепра» именно клуб будет заниматься проведением на них матчей, продажей билетов. Также клуб сможет сдавать эти площадки в аренду для проведения сборов, игр зарубежным клубам. Все доходы от работы стадионов пойдут на развитие клуба, сказал Дмитрий Калачев:

— Властями принято правильное решение — передать все в руки клуба. Наконец, все это будет функционировать на благо могилевского футбола. Надеюсь, это принесет плоды.

Ранее в состав футбольного клуба «Днепр» вошла СДЮШОР-7, у клуба появилась база для тренировок и крытый футбольный манеж. А также административное здание с несколькими гостиничными номерами.

Для выездов команды планировали арендовать автобус. Также было намерение создать свой пункт питания.

 
Теги: Могилев
 
 
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Доход от работы стадионов будут направлять ан развитие могилевского футбола.
 
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