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#Нетрогайтедетей. В Сети стартовал флешмоб в поддержку гродненки, к которой пришла опека

18.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В поддержку гродненки Виталии Наумик, чей супруг был задержан на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую, в Сети стартовал флешмоб #нетрогайтедетей. Его автор — белорусская певица IVA SATIVA.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, Владимира Наумика задержали на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую 29 мая. Его супруга Виталия Наумик уже рассказала TUT.BY, что муж никогда не интересовался политикой и попал в гущу событий случайно — шел в магазин за тортом и подарками. И пока Владимир остается в СИЗО, к его жене 17 июня пришли представители детского сада, чтобы проверить условия проживания пятилетней дочери.

Молодая мама рассказала, что основанием для проверки, по словам представителей садика, стало письмо из РОВД. В нем было написано, что в блоке общежития, где проживает семья, во время обыска был беспорядок, валялась бутылка из-под спиртного и были окурки.

Виталия говорит: дома никто не выпивает и не курит. Она считает, что таким образом на нее хотят оказать давление и запугать. От комментариев порталу заведующая отказалась.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В поддержку матери белорусская певица IVA SATIVA запустила флешмоб #нетрогайтедетей и написала эмоциональный пост:

— Хватит пугать матерей расправой над их детьми. Я молчала до тех пор, пока дело не коснулось детей. Я могу закрыть глаза на многое: ложь государственных СМИ, незаконные задержания, антиконституционные действия. Но дети! Как можно переступить такую черту? Детские дома переполнены, чтобы взять ребенка, нужно пройти 7 кругов ада. А теперь забирают детей из хороших семей? Это уже не политическая борьба, это обыкновенный фашизм! Я искренне сопереживаю Виталии Наумик. Я мама, я понимаю ее чувства. Мы должны оказать ей поддержу, мы должны дать ей понять, что она не одна, — написала женщина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ива (@sativatribe)

Чтобы поддержать Виталию, она призвала делать репосты и делать фото с хэштэгом #нетрогайтедетей.

 
 
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Флешмоб в поддержку молодой мамы из Гродно стартовал в Сети.
 
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