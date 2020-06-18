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#Нетрогайтедетей. В Сети стартовал флешмоб в поддержку гродненки, к которой пришла опека
Источник материала: Tut.by
В поддержку гродненки Виталии Наумик, чей супруг был задержан на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую, в Сети стартовал флешмоб
Напомним, Владимира Наумика задержали на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую 29 мая. Его супруга Виталия Наумик
Молодая мама рассказала, что основанием для проверки, по словам представителей садика, стало письмо из РОВД. В нем было написано, что в блоке общежития, где проживает семья, во время обыска был беспорядок, валялась бутылка из-под спиртного и были окурки.
Виталия говорит: дома никто не выпивает и не курит. Она считает, что таким образом на нее хотят оказать давление и запугать. От комментариев порталу заведующая отказалась.
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— Хватит пугать матерей расправой над их детьми. Я молчала до тех пор, пока дело не коснулось детей. Я могу закрыть глаза на многое: ложь государственных СМИ, незаконные задержания, антиконституционные действия. Но дети! Как можно переступить такую черту? Детские дома переполнены, чтобы взять ребенка, нужно пройти 7 кругов ада. А теперь забирают детей из хороших семей? Это уже не политическая борьба, это обыкновенный фашизм! Я искренне сопереживаю Виталии Наумик. Я мама, я понимаю ее чувства. Мы должны оказать ей поддержу, мы должны дать ей понять, что она не одна, — написала женщина.
Чтобы поддержать Виталию, она призвала делать репосты и делать фото с хэштэгом #нетрогайтедетей.
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Флешмоб в поддержку молодой мамы из Гродно стартовал в Сети.
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