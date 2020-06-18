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Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Традиционно тематические билборды и плакаты появились на центральных улицах и в местах массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже преобразились проспекты Независимости, Победителей и площадь Независимости и Октябрьская площадь. Разноцветным панно украсили фасад педагогического университета, установили символичные инсталляции и у стеллы «Минск – город-герой». В основе праздничного оформления – цвета и элементы национального флага и герба.
Татьяна Калитина, директор КПУП «Минскреклама»:
Монтаж праздничных плакатов начался в начале июня. А вот во всей красе столицу можно будет увидеть уже в понедельник, 22 июня.
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Новости Беларуси. Традиционно тематические билборды и плакаты появились на центральных улицах и в местах массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные...
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