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Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году

18.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционно тематические билборды и плакаты появились на центральных улицах и в местах массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году

Уже преобразились проспекты Независимости, Победителей и площадь Независимости и Октябрьская площадь. Разноцветным панно украсили фасад педагогического университета, установили символичные инсталляции и у стеллы «Минск – город-герой». В основе праздничного оформления – цвета и элементы национального флага и герба.

Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году

Татьяна Калитина, директор  КПУП «Минскреклама»:
Основные символы Независимости должны присутствовать в наружной рекламе. В этом году дизайнеры предложили, на наш взгляд, очень теплые, понятные, достаточно чистые элементы графики это стилизованный василек, стилизованная ромашка.

Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году

Монтаж праздничных плакатов начался в начале июня. А вот во всей красе столицу можно будет увидеть уже в понедельник,  22 июня.

Люди в материале: Татьяна Калитина

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Традиционно тематические билборды и плакаты появились на центральных улицах и в местах массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные...
 
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