|
Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Вот обучение это – я любил, в принципе, мастерить. Я и теперь, если надо иногда, набойки – такое простое, будем говорить. У меня мечта была – когда уже закончится эта работа, мастерскую маленькую открыть и заниматься этим делом. Когда поработаешь серьёзно, и батька какой-то копейкой поделится – это, вообще, самые приятные минуты были детства. Поэтому всё это было.
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое у Вас самое яркое воспоминание из детства? Борис Батура:Наверное,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)