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«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника

18.06.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медики 4-й клинической больницы присоединились к флешмобу в честь профессионального праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника

Более 100 человек запустили шары в небо как символ надежды и веры в здоровое будущее. К слову, флешмоб стартовал неделю назад среди всех учреждений здравоохранения Минска. К масштабному мероприятию уже присоединились 11 центров, больниц и поликлиник.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Это символ того, что мы едины, мы непобедимы. Несмотря на все происходящие трудности, медицинские работники работают самоотверженно, выполняют свой профессиональный долг. И так вот мы хотим отпраздновать свой праздник.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника

Ирина Смирнова, заведующая вторым инфекционным отделением 4-й клинической больницы:
В этих условиях, когда мы не можем, как обычно, встретиться в выходной день и отпраздновать праздник. Наше руководство, наш профсоюзный комитет, который во все эти дни по любому вопросу приходит к нам на помощь... Я хочу сказать слова благодарности руководству, профсоюзному комитету, всем коллегам.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника

Мероприятие проходит по инициативе Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. На этой неделе во флешмобе примут участие еще 15 медицинских учреждений. Всего праздничная акция объединит более 3000 человек.

Люди в материале: Георгий Будревич, Ирина Смирнова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Медики 4-й клинической больницы присоединились к флешмобу в честь профессионального праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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