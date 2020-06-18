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«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медики 4-й клинической больницы присоединились к флешмобу в честь профессионального праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Более 100 человек запустили шары в небо как символ надежды и веры в здоровое будущее. К слову, флешмоб стартовал неделю назад среди всех учреждений здравоохранения Минска. К масштабному мероприятию уже присоединились 11 центров, больниц и поликлиник.
Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Ирина Смирнова, заведующая вторым инфекционным отделением 4-й клинической больницы:
Мероприятие проходит по инициативе Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. На этой неделе во флешмобе примут участие еще 15 медицинских учреждений. Всего праздничная акция объединит более 3000 человек.
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«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника
Новости Беларуси. Медики 4-й клинической больницы присоединились к флешмобу в честь профессионального праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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