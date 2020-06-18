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Подросток самостоятельно поймал опасную 380-килограммовую акулу
Источник материала: ОНТ
15 июня в Уэтерфорде (Техас, США) 13-летний подросток Мика Харлесс поймал 380-килограммовую акулу. Подробности
Мика был с отцом на рыбалке. За время 36-часового плавания подросток сумел самостоятельно выловить акулу весом 382 килограмма и длиной 3,6 метра. На видео попал момент, когда организаторы рыбалки поднимают хищную рыбу на лебедке для взвешивания.
Мика Харлесс признался, что они с отцом планируют оставить себе немного мяса акулы, а остальное раздадут.
Тигровые акулы крайне опасны для человека. В среднем они весят до 635 килограммов и вырастают до 4,25 метра в длину. Особь длиной 5,5 метра и весом полторы тонны занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото носит иллюстративный характер
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15 июня в Уэтерфорде (Техас, США) 13-летний подросток Мика Харлесс поймал 380-килограммовую акулу. Подробности сообщает ABC 13. Мика был с отцом на рыбалке. За время...
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