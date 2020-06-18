Подросток самостоятельно поймал опасную 380-килограммовую акулу

Источник материала: ОНТ

15 июня в Уэтерфорде (Техас, США) 13-летний подросток Мика Харлесс поймал 380-килограммовую акулу. Подробности сообщает ABC 13.

Мика был с отцом на рыбалке. За время 36-часового плавания подросток сумел самостоятельно выловить акулу весом 382 килограмма и длиной 3,6 метра. На видео попал момент, когда организаторы рыбалки поднимают хищную рыбу на лебедке для взвешивания.

Мика Харлесс признался, что они с отцом планируют оставить себе немного мяса акулы, а остальное раздадут.

Тигровые акулы крайне опасны для человека. В среднем они весят до 635 килограммов и вырастают до 4,25 метра в длину. Особь длиной 5,5 метра и весом полторы тонны занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото носит иллюстративный характер

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