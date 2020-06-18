ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Качанова предлагала Дмитриеву работу?

18.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом рассказала сама Качанова. Лидер "Говори правду" объяснил эту информацию в своем Телеграм-канале.



- Наталья Качанова, на встрече с волонтерами в Барановичах сказала, что предлага мне работу. Вот, как это было.

Мы с Татьяной Короткевич встречались с Натальей Качановой, тогда главой Администрации Президента, в Новогрудке. Специально приехали, чтобы передать требования людей с форумов регионального развития, которые мы провели.
Качанова что-то сказала про должность во власти: мол, я бы мог показать себя в реальной работе. Но я ответил, что не вижу смысла идти на эту работу, так как, если голоса будут считать честно, буду депутатом в парламенте представлять свой Дзержинский округ.

А вообще, никаким обещаниям власти верить нельзя. Это как "по пятьсот", когда обещанного ждать приходится даже не три года, а все 10 лет и все равно не дождешься.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказала сама Качанова. Лидер "Говори правду" объяснил эту информацию в своем Телеграм-канале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело «Белгазпромбанка»: задержаны около 20 человек, в том числе и экс-руководитель банка Виктор Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика