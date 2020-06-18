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«Белнефтехим»: в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
18.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
График поставки нефти трубопроводным транспортом в Беларусь из РФ в III квартале согласован на уровне 5,75 млн т, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, передает корреспондент
«С Минэнерго России на III квартал 2020 года определен график поставок нефти по магистральным нефтепроводам на белорусские НПЗ в объеме 5,75 млн т (по 2,875 млн т на каждый НПЗ)», — сообщил Александр Тищенко.
По его словам, поставки планируются от 10 компаний: «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть», «Зарубежнефть», «Янгпур», «Нефтиса».
График сформирован исходя из индикативного баланса
«При этом конкретные объемы закупки нефти по-прежнему будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке», — обратил внимание Александр Тищенко.
«По июльской конкретике (объемы поставок. — Прим. БЕЛТА) мы еще работаем и сообщим позже», — уточнил пресс-секретарь.
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График поставки нефти трубопроводным транспортом в Беларусь из РФ в III квартале согласован на уровне 5,75 млн т, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь...
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