ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белнефтехим»: в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти

18.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим»: в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти

График поставки нефти трубопроводным транспортом в Беларусь из РФ в III квартале согласован на уровне 5,75 млн т, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«С Минэнерго России на III квартал 2020 года определен график поставок нефти по магистральным нефтепроводам на белорусские НПЗ в объеме 5,75 млн т (по 2,875 млн т на каждый НПЗ)», — сообщил Александр Тищенко.

По его словам, поставки планируются от 10 компаний: «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть», «Зарубежнефть», «Янгпур», «Нефтиса».

График сформирован исходя из индикативного баланса нефти на 2020 год в объеме 24 млн т (23 млн т — поставка трубопроводным транспортом и 1 млн т — железнодорожным).

«При этом конкретные объемы закупки нефти по-прежнему будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке», — обратил внимание Александр Тищенко.

«По июльской конкретике (объемы поставок. — Прим. БЕЛТА) мы еще работаем и сообщим позже», — уточнил пресс-секретарь.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График поставки нефти трубопроводным транспортом в Беларусь из РФ в III квартале согласован на уровне 5,75 млн т, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Согласно документации». Траншею на Васнецова роют, уничтожая молодые деревья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика