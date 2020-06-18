«Согласно документации». Траншею на Васнецова роют, уничтожая молодые деревья

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы микрорайона собирали подписи за создание зеленой зоны возле озер за университетом на ул. Васнецова. А строители, которые роют сейчас траншеи, подкапывая молодые деревья, говорят, что по плану озера будут засыпаны, а вместо них пройдет дорога.





Может, в архитектуре нам ответят?





Жильцы района за Техническим университетом много лет выхаживали деревца, создавая самостоятельно парковую аллею вдоль озер. Были надежды на действия по благоустройству и со стороны властей. В горисполком в 2015 году был направлен документ с несколькими сотнями подписей с просьбой облагородить район и создать условия для улучшения инфраструктуры для существующего за политехом водного паркового ансамбля. Надеялись на помощь со стороны городских властей местные жители несколько лет, но, как говорится, не дождались реакции. Данный район только снабдили мусорными баками, которые все время стоят переполненные, парой лавочек, одним светящимся в вечернее время фонарем.





Частные же лица, которым много лет назад приглянулась данная территория, на месте бывших огородов стареньких хаток на Богданчука и Васнецова, у околоводной территории стали возводить дворцы. Сначала предполагаемая парковая зона, за сохранение которой сетовали люди, обращаясь к главному архитектору города, к мэру и в Министерство окружающей среды РП, не затрагивалась новобелорусскими частными застройщиками. Некоторое время после приезда на данное место ставших уже знаменитыми на всю страну блогеров, частные стройки у околоводной территории заморозили.





Прошлым летом работа вокруг нескольких коробок трехэтажных коттеджей возобновилась.





Тогда мы и делали публикации, как частные лица укрепляют к себе подъезды, неожиданно вырубая произрастающие возле водоема на общих территориях молодые деревья. Затем в комитет природоохранных ресурсов направлялись материалы с тем, как с данной стройки высыпаются по берегу озера остатки стройматериалов. Природоохранная инспекция не реагировала, видимо, по ряду каких-то причин. Стройка продолжалась и вот подошла к логическому завершению. Сейчас к нововозведенной местной Рублевке надо проложить дорогу и какие-то коммуникации.





Каким способом это делается?





По сложившейся традиции, как все у нас в стране - если положили свежий асфальт, знак к тому, что скоро будут менять под ним трубы и прокладывать коммуникации. Но сегодня речь касается не асфальта, а живых существ.

Вдоль озера за политехом с особой помпезностью для прессы, коммунальные службы раздавали молодые деревца и призывали местное население своими силами возвести аллею. Жильцы близлежащих домов саженцы приняли, провели субботник и бережливо, на протяжении ряда лет свои саженцы поливали. Приучали таким образом деток, что деревья – живой организм - требуют ухода и заботы. Детвора дала всем деревьям имена, и Бартеки, Антошки, наконец-то на пятом году жизни возмужали, набрали силы в ветви.

Сегодня утром под молоденькими деревцами мини-экскаватор начал копать траншею. Частные лица из какой-то организации сообщили, что сейчас будут выкапывать траншею вдоль этой аллеи, чтобы провести кабель во двор нескольких новых коттеджей.





Путь от трансформаторного здания к коттеджам есть прямой, через зеленый дворик этих же частников. Но это собственность личная и портить ее жаль. Вот и утверждаются планы, в угоду одного частного лица, не обращая внимания на территории общественные.

Сейчас обеденное время и бригада с экскаватором деревья еще не уничтожила.

На данную территорию вызван наряд милиции. Сотрудники, скорее всего, просто зафиксируют, что все «согласно документации». А вот вопрос, кто выдает такие документации в ущерб экологии, кто их заверяет. Этот вопрос мы задали сейчас на горячую линию в комитет охраны природных ресурсов при президенте РБ. Там звонок записали. Дали телефоны реагирования по Бресту. К сожалению, все телефоны либо отключены, либо звонки без ответа.

Посмотрим, что дальше. Будет ли найден альтернативный вариант и будут ли спасены молодые деревья, которые пять знойных лет выхаживали жильцы, или пройдутся «серпом» по корням, озлобив в очередной раз против решений частных интересов таким способом местное население.