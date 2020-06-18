Глава КГК прибыл в МИД для встречи с послами Евросоюза

Источник материала: Tut.by

Глава КГК Иван Тертель прибыл в МИД для встречи с послами Евросоюза, передает корреспондент TUT.BY.



Фото: TUT.BY

Отвечать на вопросы журналистов о задержании Виктора Бабарико он не захотел.

— Обращайтесь в пресс-службу, — заявил он.

Телефоны пресс-службы сегодня недоступны с 9.30 утра.

Для госСМИ Тертель сегодня сделал заявление : «Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал глава КГК.

Ранее стало известно, что МИД Беларуси вызвал к себе послов стран Евросоюза, работающих в Минске. Что стало поводом — послы не рассказали, в МИД информацию не комментировали.

Накануне, 17 июня, посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель высказался о проходящей избирательной кампании. Шубель заявил, что он обеспокоен действиями против Бабарико, и надеется, что органы расследуют угрозы в адрес Тихановской. Посол ЕС также призвал власти Беларуси немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать свои международные обязательства по Конвенции ООН против пыток, участником которой является Беларусь.

Что произошло 18 июня?

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь .

Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Представитель ведомства не отвечает на звонки или выключает телефон. Дежурный КГК отказывается отвечать на вопросы СМИ. До приемной тоже нельзя дозвониться. Видимо, там никого нет.

Тем не менее официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил , что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что с 9.30 утра 18 июня адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико не могут попасть к своим клиентам в ДФР КГК. Это объясняют тем, что в здании проходят «учения». А когда возле здания сотрудники Комитета госконтроля завидели прессу, то и вовсе закрыли двери изнутри на ключ. Около 15.00 от КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико. Адвокаты подали жалобу в Генпрокуратуру, статус обоих Бабарико неизвестен, адвокаты отметили, что есть основание считать, что их задержание связано с уголовным делом, поскольку связи с ними нет более трех часов.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса не имел .