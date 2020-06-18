«Настало время показать, что нас действительно 97%». В Минске стартовала цепь солидарности

Источник материала: Tut.by

18 июня у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты стартовала цепь солидарности. Цепь должна растянуться от сбора подписей за потенциальных кандидатов, чтобы показать, как много неравнодушных людей в Беларуси.





«Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорят участники.

В 18.00 на площадке у Белгосфилармонии политики Юрась Губаревич (движение «За свободу»), Николай Козлов (ОГП), Ольга Ковалькова (БХД) — все они претенденты в кандидаты. На площадке более 50 человек, пока все стоят разрозненно, претенденты ставят столы для сбора подписей.

— Вырашылі правесці легальны пікет у знак салідарнасці з людзьмі, якія патрапілі пад рэпрэсіі, — рассказала TUT.BY Ольга Кавалькова. — На жаль, такіх людзей з кожным днём становіцца ўсё болей, і гэта знакавыя фігуры выбарчай кампаніі - прэтэндэнты ў кандыдаты, сябры іх ініцыянтыўных груп, у тым ліку маёй ініцыятыўнай групы. Важна падтрымліваць незаконна затрыманых, важна быць салідарнымі. Сёння стала вядома, што затрыманы Віктар Бабарыка. Відавочна, гэта палітычная справа, такім чынам Лукашэнка спрабуе расправіцца са сваімі апанентамі. Але хачу сказаць, што ён ваюе не з Бабарыкам ці Кавальковай, ён ваюе з беларускім народам, сёлета мы назіраем надзвычай шмат людзей, якія хочуць пераменаў. Я разумею, затрыманні будуць працягвацца, ціск будзе ўзмацняцца, але я не магу проста моўчкі сядзець дома. Калі мяне пытаюць, як перамагчы гэты рэжым, я адказваю, што трэба найперш перамагчы самога сябе. Не цярпець здзекі і знявагу, якую мы чуем кожны дзень, не цярпець пагрозы, што па нас будуць страляць.





На бульваре Мулявина припаркован черный микроавтобус Ford Transit с сотрудниками милиции в штатском, а также два автобуса, в них тоже сотрудники милиции. Вдоль проспекта дежурят инспекторы ГАИ.

В 18.20 в очереди, которая растягивается вдоль проспекта к площади Победы, уже более 100 человек. Большинство в масках, в очереди выдерживают дистанцию. Проезжающие водители автомобилей сигналят в знак солидарности.









Сотрудники милиции в штатском находятся как рядом с очередью за подписями, так и во дворах домов на проспекте Независимости. Тем временем очередь растянулась от площадки у филармонии до кофейни «Зерно» (дом № 44 на проспекте Независимости). Ольга Ковалькова рассказывает собравшимся о политически мотивированных арестах претендентов на выборы и их соратников.

«Прямо на Окрестина сейчас пытают людей»: с таким лозунгом в очереди стоит минчанин Андрей. Говорит, что к действующей власти у него нет никаких вопросов. «У меня только одна просьба: уходи, — говорит он. — Я не боюсь расправы, я сам уже бывал на Окрестина и знаю, чего можно ждать».

Наряд милиции патрулирует очередь. Их коллега в штатском просит людей держаться ближе к зданию.



Фото: TUT.BY

(Будет дополнено.)