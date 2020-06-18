|
После войны Сталин не смог продолжить открытую антирелигиозную политику. Почему?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
На 12-й день Великой Отечественной войны в газете «Правда» опубликовали речь Сталина к народу.
«Братья и сестры!» – по православному обратился вождь к советским людям. Летом 1941 года свернули антицерковную пропаганду. 4 сентября 1943 года Сталин принял в Кремле трех иерархов и заключил с ними что-то вроде мирного договора. Это был ответный ход Сталина фюреру.
Иерей Федор Кривонос, кандидат богословия:
Артемий, епископ Гродненский и Волковысский:
По крайней мере не препятствовали по сравнению с Советами. Открывали храмы, открывали какие-то монастыри. Очень много храмов было открыто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)