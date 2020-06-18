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Алексиевич: «Теперь выбор за каждым из нас»

18.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский ПЕН выступил с заявлением в связи с недавними событиями в Беларуси.



ПЕН-центр обращает внимание на недопустимость жестокого и бесчеловечного обращения с активистами гражданского общества, блогерами, членами команд кандидатов в президенты.


Светлана Алексиевич, председатель Белорусского ПЕН-центра и лауреата Нобелевской премии по литературе, отмечает:

 «В течение нескольких дней мы оказались в стране, где ни один из принципов гуманизма не работает. Теперь выбор за каждым из нас -- в какой стране мы хотим жить в будущем? В стране с честными выборами или в стране, где нет выбора. Чем больше мы на стороне свободы, тем сильнее мы. В одиночку самые смелые из нас побеждены. Чтобы мы победили, каждый должен преодолеть свой страх сегодня ».

Совет белорусского ПЕН выразил протест против давления, запугивания и бесчеловечного обращения с людьми в связи с выражением ими мнения и участия в законных массовых мероприятиях и призывает власти уважать права человека и гуманистическое отношение к личности.

Кстати, среди тех, кто попал под репрессии, есть члены ПЕН-ценра.
 
 
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Белорусский ПЕН выступил с заявлением в связи с недавними событиями в Беларуси.
 
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