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Сюрприз к приезду посланца Лаврова

18.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как и предполагали главред российской Независимой газеты Ремчуков и некоторые остальные наблюдатели, в Минске следует ожидать сюрпризы с участниками предвыборной президентской кампании.

Сюрприз к приезду посланца Лаврова

Высказывались также предположения, что его примет сам Лукашенко. Но, похоже, вряд ли. Как стало известно, на день прибытия гостя из Москвы, в Минске намечено провести у президента совещание с банковскими структурами. 

Над возможными результатами этой затеи снова остается лишь гадать. Однако, вряд ли стоит сомневаться, что и это, как и "похищение" оперативниками КГК экс-банкира с сыном, предназначены этакими сюрпризами для кремлевского гостя. 

Некоторые московские наблюдатели и конспирологи склонны даже видеть нынешнюю роль Лаврова, аналогичную с давним приездом Примакова - учителя Лаврова, в Багдад к правителю Саддаму. 



И чем тот визит закончился для правителя, тоже не все забыли, говорят они.
 
Теги: Минск
 
 
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Как и предполагали главред российской Независимой газеты Ремчуков и некоторые остальные наблюдатели, в Минске следует ожидать сюрпризы с участниками...
 
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