Глава Еврокомиссии призвала обеспечить конкурентные выборы президента в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Всех задержанных без достаточных оснований белорусских политических активистов следует отпустить на свободу. Об этом на пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости» .



Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

«Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе, — сказала она. — Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими».

Она также призвала отпустить всех политических активистов, задержанных без достаточных оснований.

«Все политические активисты, которые были задержаны без достаточных оснований, должны быть отпущены», — прокомментировала она события в Беларуси.