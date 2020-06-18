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Глава Еврокомиссии призвала обеспечить конкурентные выборы президента в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Всех задержанных без достаточных оснований белорусских политических активистов следует отпустить на свободу. Об этом на пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает
«Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе, — сказала она. — Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими».
Она также призвала отпустить всех политических активистов, задержанных без достаточных оснований.
«Все политические активисты, которые были задержаны без достаточных оснований, должны быть отпущены», — прокомментировала она события в Беларуси.
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«Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе, - сказала она. - Белорусские граждане хотят, чтобы...
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