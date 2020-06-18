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Назван лучший хоккеист года в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Нападающий Андрей Костицын назван лучшим хоккеистом прошедшего сезона в Беларуси.
Опрос традиционно проводится газетой
В 60 матчах сезона КХЛ за минское «Динамо» Костицын-старший набрал 34 (17+17) очка. В мае стало известно о переходе форвард в состав нижнекамского «Нефтехимика».
Отметим, что Андрей Костицын уже признавался лучшим хоккеистом Беларуси 12 лет назад.
Второе место занял защитник «Трактора» Ник Бэйлен, вновь вошедший в число самых результативных защитников КХЛ.
Третье место занял хоккеист «Ак Барса» Кристиан Хенкель. Молодой защитник с первого же сезона пробился в основу трехкратного обладателя Кубка Гагарина.
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Нападающий Андрей Костицын назван лучшим хоккеистом прошедшего сезона в Беларуси.
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