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Назван лучший хоккеист года в Беларуси

18.06.2020 20:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий Андрей Костицын назван лучшим хоккеистом прошедшего сезона в Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Опрос традиционно проводится газетой «Прессбол» среди журналистов, тренеров, специалистов, капитанов команд и болельщиков

В 60 матчах сезона КХЛ за минское «Динамо» Костицын-старший набрал 34 (17+17) очка. В мае стало известно о переходе форвард в состав нижнекамского «Нефтехимика».

Отметим, что Андрей Костицын уже признавался лучшим хоккеистом Беларуси 12 лет назад.

Второе место занял защитник «Трактора» Ник Бэйлен, вновь вошедший в число самых результативных защитников КХЛ.

Третье место занял хоккеист «Ак Барса» Кристиан Хенкель. Молодой защитник с первого же сезона пробился в основу трехкратного обладателя Кубка Гагарина.

 
 
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Нападающий Андрей Костицын назван лучшим хоккеистом прошедшего сезона в Беларуси.
 
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