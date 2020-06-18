Что говорят об iPhone 12 за несколько месяцев до анонса

Источник материала: Tut.by

Осенью Apple представит новое поколение смартфонов — iPhone 12. Устройства уже несколько раз «утекали» в Сеть, но недавно появились новые подробности. Об этом сообщает MacRumors .



Фото:EverythingApplePro

Издание со ссылкой на EverythingApplePro заявляет, что ранее ходившая информация об уменьшившимся вырезе под систему фронтальных датчиков Face ID оказались ложной. Кроме того, датчик LiDAR якобы появится не в двух моделях — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — а только в одной, с приставкой Max.

На некоторых недавно полученных CAD-рендерах на гранях аппаратов присутствует нечто, напоминающее Smart Connector. По неподтвержденной информации, эти «новообразования» каким-то образом связаны с возможностью подключения к 5G-сетям, которую внедрят в новые смартфоны.

А еще инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо зарекомендовавший себя в последнее время, заявил: операционной системы iOS больше не будет, ее заменят на iPhoneOS. Интересно, что название не ново — оно использовалось в самых первых моделях iPhone, вышедших более десяти лет назад. И в этом есть логика, ведь официальное название нынешней мобильной ОС для планшетов Apple — iPadOS.

Неразберихи добавил и Макс Вайнбах (Max Weinbach), редактор одного из профильных форумов. Он написал в Twitter, что получил «случайное письмо» где не только говорится о замене iOS на iPhoneOS, но и смене названия iPhone на Apple Phone. Последнее кажется слишком неправдоподобным — почти наверняка производитель не решится на такой радикальный шаг. Да и зачем?

Напомним, что известно наверняка: Apple представит четыре смартфона с диагоналями экрана в 5,4 дюйма, 6,1 дюйма (два устройства) и 6,7 дюйма. Все гаджеты смогут работать в 5G-сетях и обзаведутся процессором Apple A14 Bionic. Основная камера в первых двух аппаратах — предполагаемых iPhone 12 и iPhone 12 Max — будет двойная, в еще двух — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — тройная. Pro-модели получат экраны, способные отображать картинку в 120 Гц.

Скорее всего, цены на стартовые модификации девайсов начнутся с отметки в 699 долларов и закончатся 1099 долларами. Анонс и начало продаж аппаратов могут перенести с сентября на октябрь или даже ноябрь.

22 июня Apple в онлайн-формате проведет конференцию WWDC, на которой расскажет о нововведениях, которые вскоре внесут в ОС и фирменное ПО. Кроме того, на конференции могут представить обновленный iMac, наушники AirPods Pro, а также анонсировать MacBook на собственном процессоре.

Ниже — цены популярных у нас iPhone: