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Что говорят об iPhone 12 за несколько месяцев до анонса
Источник материала: Tut.by
Осенью Apple представит новое поколение смартфонов — iPhone 12. Устройства уже несколько раз «утекали» в Сеть, но недавно появились новые подробности. Об этом сообщает
Издание со ссылкой на EverythingApplePro заявляет, что ранее ходившая информация об уменьшившимся вырезе под систему фронтальных датчиков Face ID оказались ложной. Кроме того, датчик LiDAR якобы появится не в двух моделях — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — а только в одной, с приставкой Max.
На некоторых недавно полученных CAD-рендерах на гранях аппаратов присутствует нечто, напоминающее Smart Connector. По неподтвержденной информации, эти «новообразования» каким-то образом связаны с возможностью подключения к 5G-сетям, которую внедрят в новые смартфоны.
А еще инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо зарекомендовавший себя в последнее время, заявил: операционной системы iOS больше не будет, ее заменят на iPhoneOS. Интересно, что название не ново — оно использовалось в самых первых моделях iPhone, вышедших более десяти лет назад. И в этом есть логика, ведь официальное название нынешней мобильной ОС для планшетов Apple — iPadOS.
Неразберихи добавил и Макс Вайнбах (Max Weinbach), редактор одного из профильных форумов. Он написал в Twitter, что получил «случайное письмо» где не только говорится о замене iOS на iPhoneOS, но и смене названия iPhone на Apple Phone. Последнее кажется слишком неправдоподобным — почти наверняка производитель не решится на такой радикальный шаг. Да и зачем?
Напомним, что известно наверняка: Apple представит четыре смартфона с диагоналями экрана в 5,4 дюйма, 6,1 дюйма (два устройства) и 6,7 дюйма. Все гаджеты смогут работать в 5G-сетях и обзаведутся процессором Apple A14 Bionic. Основная камера в первых двух аппаратах — предполагаемых iPhone 12 и iPhone 12 Max — будет двойная, в еще двух — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — тройная. Pro-модели получат экраны, способные отображать картинку в 120 Гц.
Скорее всего, цены на стартовые модификации девайсов начнутся с отметки в 699 долларов и закончатся 1099 долларами. Анонс и начало продаж аппаратов могут перенести с сентября на октябрь или даже ноябрь.
22 июня Apple в онлайн-формате проведет конференцию WWDC, на которой расскажет о нововведениях, которые вскоре внесут в ОС и фирменное ПО. Кроме того, на конференции могут представить обновленный iMac, наушники AirPods Pro, а также анонсировать MacBook на собственном процессоре.
Ниже — цены популярных у нас iPhone:
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Девайсов, как и предполагалось, будет четыре.
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