Лукашенко присвоил генеральские звания

Источник материала: ОНТ

Указы о присвоении воинских, специального и персонального званий подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Очередные воинские звания генерал-майора были присвоены полковникам Сергею Жилинскому, Олегу Столярчуку, Дмитрию Реуцкому, Юрию Назаренко и Виктору Гулевичу. Очередное специальное звание генерал-майора юстиции присвоено полковнику юстиции Олегу Шандаровичу. Начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Фото: БЕЛТА

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