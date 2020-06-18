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Лукашенко присвоил генеральские звания
Источник материала: ОНТ
Указы о присвоении воинских, специального и персонального званий подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом
Очередные воинские звания генерал-майора были присвоены полковникам Сергею Жилинскому, Олегу Столярчуку, Дмитрию Реуцкому, Юрию Назаренко и Виктору Гулевичу. Очередное специальное звание генерал-майора юстиции присвоено полковнику юстиции Олегу Шандаровичу. Начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
Фото: БЕЛТА
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Указы о присвоении воинских, специального и персонального званий подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на...
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