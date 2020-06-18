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В Москве мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. Погибли четыре человека

18.06.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. ЧП на севере Москвы: в результате стрельбы в квартире жилого многоэтажного дома погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – две женщины, ребенок, а также сам стрелявший, который покончил с собой.

В Москве мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. Погибли четыре человека

По предварительной информации, мужчина открыл огонь на почве бытового конфликта. Очевидцы инцидента сообщают, что слышали как минимум шесть выстрелов.

В Москве мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. Погибли четыре человека

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.  

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Новости России. ЧП на севере Москвы: в результате стрельбы в квартире жилого многоэтажного дома погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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