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В Москве мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. Погибли четыре человека
Источник материала: СТВ
Новости России. ЧП на севере Москвы: в результате стрельбы в квартире жилого многоэтажного дома погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – две женщины, ребенок, а также сам стрелявший, который покончил с собой.
По предварительной информации, мужчина открыл огонь на почве бытового конфликта. Очевидцы инцидента сообщают, что слышали как минимум шесть выстрелов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.
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Новости России. ЧП на севере Москвы: в результате стрельбы в квартире жилого многоэтажного дома погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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