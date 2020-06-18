Глава КГК: За деятельностью Бабарико стояли кукловоды в «Газпроме», а может быть, и выше

Источник материала: Tut.by

Глава Комитета госконтроля Иван Тертель, комментируя задержание претендента в кандидаты на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико, заявил о кукловодах, стоящих за его деятельностью. Сюжет показали в выпуске новостей на СТВ .



Иван Тертель. Фото: пресс-служба КГК

— Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше, — сказал Иван Тертель.

Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

18 июня были задержаны сам Бабарико и его сын Эдуард. Мужчины находятся в СИЗО КГБ. В КГК заявили: Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

«Дело Белгазпромбанка»

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка , которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев и член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов.

Вечером 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

13 июня выяснилось, что в отношении задержанного Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело , его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

Также, как сообщил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня в итоговом выпуске новостей, полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». На кадрах оперативной съемки можно было увидеть работы художников с мировым именем — Шагал, Сутин, Бакст, Царфин, Любич и других. Как стало известно TUT.BY, картины по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, однако зрители их пока не увидят .

В этот же день стало известно о задержании подруги семьи Виктора Бабарико и члена его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светланы Купреевой. Ее друзья рассказывают, что она была обычным бухгалтером, никогда никакого отношения к Белгазпромбанку и другим компаниям, где недавно прошли обыски, она не имеет. Тем не менее 15 июня после обыска и описи имущества в квартире, где Светлана Купреева проживает со своей 81-летней мамой Татьяной Николаевной Гаврис, сотрудники ДФР оставили там постановление, в котором прописано, что арестованная подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса — уклонении от уплаты налогов, сопряженного с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222 с лишним рублей. Если перевести в доллары, то это почти 4 миллиона .