Леди Гага выложила фото в облегающем топе, без макияжа и вдохновила поклонников

Источник материала: ОНТ

Американская певица и актриса Леди Гага на своей странице в Instagram опубликовала фото в облегающем топе, без косметики и вдохновила подписчиков.

В кадре 34-летняя знаменитость на территории своего дома на фоне бассейна позирует без макияжа. Она одета в розовый облегающий топ.

Исполнительница подписала пост так: «Думаю о мире и посылаю любовь. Ходила кругами в попытках понять, что я хочу сказать. Так вот — я люблю вас».

Поклонники засыпали комплиментами Леди Гагу: «Естественная красота!», «Мне нравится, когда звезды показывают себя вне ковровых дорожек. Покажу это фото своей дочери!», «Ты невероятная», - комментировали они.

Пост набрал 1,8 млн лайков и более 24 тыс. комментариев.

Фото: Instagram @ladygaga

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