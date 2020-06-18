В МИД обсудили с послами стран ЕС и главой дипмиссии США взаимодействие по делу Белгазпромбанка

Источник материала: Виртуальный Брест

В Министерстве иностранных дел Беларуси сегодня состоялась встреча с послами стран Европейского союза и главой дипмиссии США.





Во время мероприятия обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка, передает корреспондент БЕЛТА.

























В рамках расследования белорусская сторона в качестве информирования уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая запросы с их стороны. Для того чтобы выработать возможные направления взаимодействия, в МИД была дополнительно организована встреча зарубежных дипломатов с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем. Он подробно проинформировал руководителей дипмиссий о ходе расследования и озвучил предложения по дальнейшему сотрудничеству.



























