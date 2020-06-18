Задержание Виктора и Эдуарда Бабарико. Главное за день

Источник материала: Tut.by

18 июня были задержаны претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководитель его инициативной группы. Сейчас оба находятся в СИЗО КГБ. TUT.BY подводит итоги дня.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Утром 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико ехали сдавать очередную партию подписей в поддержку выдвижения кандидата. Около 9.30 анонимные телеграм-каналы сообщили, что они «доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов». Позже штаб Бабарико подтвердил , что Виктор и Эдуард перестали выходить на связь, а «ДФР дверь не открывает, комментариев не дает».

, что Виктор и Эдуард перестали выходить на связь, а «ДФР дверь не открывает, комментариев не дает». Адвокат Александр Пыльченко рассказал о задержании кандидата в кандидаты: «Его не вызывали на допрос, остановили машину и предложили проехать».

Адвокатов семьи Бабарико не пустили в здание ДФР , мотивировав тем, что в здании проходят учения. Более того, когда к ДФР подъехали журналисты, здание закрыли на ключ изнутри. Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко подали в Генпрокуратуру жалобу с нарочным.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тем не менее официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил , что Виктор Бабарико и его сын Эдуард «при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания».

, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард «при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания». Около 15.00 от здания ДФР КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Днем в доме в деревне Мочаны, который принадлежит Эдуарду Бабарико, прошел обыск . Судя по всему, Виктор и Эдуард при обыске не присутствовали. Кроме того, вероятно, готовятся обыски в другом доме семьи Бабарико — в поселке Цна на территории Минска, — а также в квартире, в которой проживал Эдуард Бабарико.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“ , а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек. К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ . Александра Зверева, девушка Эдуарда, сообщила, что он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

. Александра Зверева, девушка Эдуарда, сообщила, что он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Вечером в МИД Беларуси были приглашены послы стран ЕС и США. На встрече присутствовал также глава КГК Иван Тертель. Мероприятие длилось около полутора часов. Комментировать, как прошла встреча, послы не стали . Глава КГК также отказался разговаривать с журналистами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тем временем на площади Якуба Коласа у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты выстроилась цепь солидарности . Она растянулась до площади Победы. Независимые наблюдатели, которые работают со счетчиками, называют цифру свыше 500 участников.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В штабе Бабарико заявляют, что работа продолжается. На 19.00 19 июня запланирован стрим, в котором в том числе будет показано обращение Виктора Бабарико.

С чего все началось?

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев и член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов.

Вечером 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

13 июня выяснилось, что на задержанного Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

Также к делу были приобщены полторы сотни картин, которые являлись частью корпоративной коллекции Белгазпромбанка.

15 июня стало известно о задержании подруги семьи Виктора Бабарико и члена его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светланы Купреевой, она была обычным бухгалтером, никогда никакого отношения к Белгазпромбанку и другим компаниям, где недавно прошли обыски, не имеет.