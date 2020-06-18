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Буря в Минске: в некоторых районах прошёл сильный ливень, гроза и даже град

18.06.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непогода в столице. В некоторых районах Минска прошел сильный ливень, гроза и местами даже град, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на улице Ванеева ветер сорвал билборд, он упал прямо на проезжую часть. Сейчас горожане активно публикуют в соцсетях фотографии и видео непогоды.

Буря в Минске: в некоторых районах прошёл сильный ливень, гроза и даже град

К слову, 19 июня в столице до +27ºС. И также ждём стандартный комплект: ливни, ветер и местами град.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Непогода в столице. В некоторых районах Минска прошел сильный ливень, гроза и местами даже град, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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