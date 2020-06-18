Андрей Костицын жестко прошелся по Крэйгу Вудкрофту

Источник материала: Tut.by

Бывший нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын высказался в интервью «Прессболу» о работе в клубе главного тренера Крэйга Вудкрофта.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Михаил Грабовский в недавнем интервью попенял нынешней молодежи за ленцу и неумение концентрироваться.

— Ему со скамейки виднее…

— А тебе со льда разве нет? Молодежи-то в этом сезоне в «Динамо» было изрядно.

— Ну вот она и работала. И с нею работали. Что получилось — видно из таблицы. Может, на второй сезон какой-то толк и будет — посмотрим.

— Но ты — уже со стороны, из Нижнекамска. Рад?

— Наверное, Вудкрофт больше. Вздохнет спокойно. Будет заниматься любимым делом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— А ты что же, мешал ему?

— Видимо. А раньше Бэйлен мешал. Который, не будь у него известных трений с Крэйгом, на пару лишних чемпионатов мира мог в сборную приехать. И оказаться на них совсем не лишним.

— Сложный коуч?

— Хороший психолог. Как, видимо, ему кажется.

— Хэнлон тоже был хорошим. Все говорят, умел настраивать.

— Опять же посмотри в таблицу прошлого сезона. До чего донастраивались.

— Но не сразу. Начали-то относительно неплохо.

— Сколько — десять игр? А потом понеслось. Сколько мы там «рекордов» обновили?

— Так почему обновили-то?

— Опять же нужно у тренеров спросить. Мы делали то, что нам говорили. А потом оказывались виноватыми: мол, тренеры все делают правильно, это игроки…

— Это раздражало?

— Просто не понимаю, когда хоккеисты валят на тренера, а тот — наоборот. В конце концов, мы в одной лодке, так что виноваты как минимум все. В том, что выдавали такие серии из поражений. А это тоже психологически прибивает. Меня в силу опыта, в чуть меньшей мере, а тех, кто помоложе, намного тяжелее. И как тут можно что-то построить?

Напомним, что Андрей Костицын был назван лучшим хоккеистом года в Беларуси. Он отметился 34 (17+17) очками в 60 играх за «Динамо», но в мае объявил об уходе в нижнекамский «Нефтехимик».