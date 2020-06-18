ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

18.06.2020 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть уголовных дел и уже около 20 задержанных. 18 июня стали известны новые факты по резонансному делу «Белгазпромбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. Как предполагает следствие, деньги выводили через иностранные банки и подставные компании, общую сумму еще предстоит узнать.

О хитрых схемах с векселями и отмыванием денег через офшоры наш следующий материал.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

– Все основные, тут Бабарико, 25, по-моему, тут 25. Могу ошибиться в пятерке. Все остальные члены правления по 10. Вот. Но, еще раз говорю, это вот так вот было. Деньги сначала никому не перечислялись, ничего.
По десять за какой период?
Это по году считалось. Десять процентов от участия, от полученной прибыли.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

Вот тот самый допрос бывшего первого заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Алексея Задойко. Как придумали схему, как долго она работала, на какие именно офшоры на Виргинских островах и на Кипре переводились деньги. Какой процент по итогам календарного года получали участники. Заметьте, по итогам года – то есть действовала схема явно несколько лет.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

Впервые в поле зрения правоохранителей «Белгазпромбанк» попал еще в 2016-м, затем – запросы, запросы, уточнения и документы. Выйти на организаторов и исполнителей в таких изощренных схемах не так просто. Первые доказательства стали поступать только в 2019 году, и вот сейчас пазл сложился. Помогли латвийские коллеги, которые заметили аналогичные «странности» в проводках своего банка. Копнули там и вышли на топ-менеджмент банка белорусского. Там обнаружили счета заместителя начальника юридического управления «Белгазпромбанка» Шевчука. По версии следствия, именно Шевчук, выполняя поручение Бабарико, обеспечивал регистрацию компаний-прокладок в офшорах.

Теперь в обеих странах разные уголовные дела. Десятки уголовных дел. Но суть в них одна – отмывание денег. И суммы ущерба – сотни миллионов долларов.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

Иван Тертель, председатель КГК Беларуси:
В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше 430 миллионов долларов США.

Нами расследуется также ряд фактов, связанных с фактическим принуждением топ-менеджеров банков к получению кредитов на свое имя граждан, которые впоследствии передавали им эти денежные средства для обеспечения юридических и физических лиц, входящих в категорию плохих кредитополучателей.

А вот фрагмент допроса заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Александра Ильясюка. Здесь также вполне недвусмысленно называется фамилия главного организатора схемы. Кто определял как, кому, когда и в каком объеме. Точнее, в проценте от прибыли банка.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

Это примерно 2007-2008 год при Селявко Валерии Владимировиче. Вообще идея его была изначально. Ну, давно Там тогда поделили группе товарищей, там какие-то небольшие доли от бизнеса отдали стороннего. Ну, компании, которая контролировала бизнес. Ну, она же не белорусская была там.
– А какая?
– Я думаю, что в Латвии.
– Название не помните?
Нет. Может, одна из тех, которые уже существовали на тот момент. Вполне возможно. Ну, какая-то там… балтийские вот эти, да? Ну, суть же не в этом, суть… А потом, со временем, Селявко ушел из жизни, там что-то поменялось… Ну, и мне довели, что у меня там процента 3, наверное, осталось и все.
– Кто довел?
– Да. Ну, естественно, со стороны Бабарико.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

И, чтобы развеять последние сомнения. Вот документ, который прислали иностранные партнеры. Точнее, из Кипра. Здесь четко виден конечный бенефициар, по сути – владелец офшорных счетов. И имя это... Виктор Бабарико.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

И там же фигурирует некая Купреева, которая в Беларуси якобы жила бедно, но в офшорах при этом имела счета на несколько сотен тысяч долларов. Вот и все. А дальше – рутина машины правосудия.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

Иван Тертель, председатель КГК Беларуси:
Задержано около 20 человек, в том числе Бабарико. Практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания. В том числе о роли Бабарико как организатора и непосредственно руководителя преступных схем. Данная преступная деятельность относится мировым сообществом к наиболее опасной. Особо изощренный характер противоправной деятельности, география и масштабы требуют взаимодействия нашего с партнерами из ряда других государств. В настоящее время нами наиболее плотные контакты установлены с латвийскими правоохранительными органами, также направлены запросы для оказания содействия в компетентные структуры 18 государств.

Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к данной противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

 Также направлен запрос в США. Почему это важно? Именно специалисты компетентных органов этой страны имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах через систему SWIFT. Как вишенка на торте.

Люди в материале: Алексей Задойко, Иван Тертель, Александр Ильясюк, Виктор Бабарико

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шесть уголовных дел и уже около 20 задержанных. 18 июня стали известны новые факты по резонансному делу «Белгазпромбанка», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МИД обсудили с послами стран ЕС и главой дипмиссии США взаимодействие по делу «Белгазпромбанка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика