«Минскэнерго» опубликован график отключения горячей воды в Минске в июле

Источник материала: ОНТ

Минске в июле" class="one-news__figure-img">

На сайте «Минскэнерго» опубликован график отключений горячей воды в Минске в июле.

Ремонт и испытания тепловых сетей столицы проводят весной и летом для подготовки к работе в осенне-зимний период.

Уточняется, что период прекращения подачи горячей воды был максимально сокращен. Если испытания трубопроводов пройдут успешно, а требующие дополнительных ремонтно-восстановительных работ дефекты выявлены не будут, отключение горячей воды не будет превышать 14 суток.

В списке указаны адреса потребителей, для которых теплоснабжающей организацией является филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». В графике могут произойти изменения.

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