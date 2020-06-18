ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Минскэнерго» опубликован график отключения горячей воды в Минске в июле

18.06.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Минскэнерго» опубликован график отключения горячей воды в Минске в июлеМинске в июле" class="one-news__figure-img">

На сайте «Минскэнерго» опубликован график отключений горячей воды в Минске в июле.

Ремонт и испытания тепловых сетей столицы проводят весной и летом для подготовки к работе в осенне-зимний период.

Уточняется, что период прекращения подачи горячей воды был максимально сокращен. Если испытания трубопроводов пройдут успешно, а требующие дополнительных ремонтно-восстановительных работ дефекты выявлены не будут, отключение горячей воды не будет превышать 14 суток.

В списке указаны адреса потребителей, для которых теплоснабжающей организацией является филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». В графике могут произойти изменения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте «Минскэнерго» опубликован график отключений горячей воды в Минске в июле. Ремонт и испытания тепловых сетей столицы проводят весной и летом для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что говорят об iPhone 12 за несколько месяцев до анонса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика