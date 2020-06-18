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«Минскэнерго» опубликован график отключения горячей воды в Минске в июле
Источник материала: ОНТМинске в июле" class="one-news__figure-img">
На сайте «Минскэнерго»
Ремонт и испытания тепловых сетей столицы проводят весной и летом для подготовки к работе в осенне-зимний период.
Уточняется, что период прекращения подачи горячей воды был максимально сокращен. Если испытания трубопроводов пройдут успешно, а требующие дополнительных ремонтно-восстановительных работ дефекты выявлены не будут, отключение горячей воды не будет превышать 14 суток.
В списке указаны адреса потребителей, для которых теплоснабжающей организацией является филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». В графике могут произойти изменения.
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На сайте «Минскэнерго» опубликован график отключений горячей воды в Минске в июле. Ремонт и испытания тепловых сетей столицы проводят весной и летом для...
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