МИД предложил дипломатам ЕС и США сотрудничество по "делу Белгазпромбанка"​ / БЕЛТА





БЕЛТА . В ходе встречи обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного "дела Белгазпромбанка", сообщает





Белорусскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Владимир Макей и председатель Комитета госконтроля Иван Тертель. Глава КГК рассказал официальную версию "дела Белгазпромбанка" и предложил странам ЕС сотрудничать в расследовании.





Сообщается, что в рамках расследования белорусская сторона уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая на запросы с их стороны.





18 июня представители Комитета госконтроля задержали бывшего главу "Белгазпромбанка" и претендента на президентский пост Виктора Бабарико. Вместе с ним задержан его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико. По неофициальным данным, оба уже помещены в СИЗО КГБ.





В Департаменте финансовых расследований КГК адвокатам Бабарико не сообщили, какой орган расследует дело против него. Однако в комментарии государственным СМИ Иван Тертель рассказал, что Бабарико задержали как организатора противоправной деятельности. Он заявил, что участники противоправной деятельности вывели из страны 430 миллионов долларов.