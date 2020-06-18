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МИД предложил дипломатам ЕС и США сотрудничество по "делу Белгазпромбанка"

18.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 18 июня в Министерстве иностранных дел состоялась встреча с послами стран Евросоюза и главой дипмиссии США.


МИД предложил дипломатам ЕС и США сотрудничество по "делу Белгазпромбанка"​ / БЕЛТА

В ходе встречи обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного "дела Белгазпромбанка", сообщает БЕЛТА.

Белорусскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Владимир Макей и председатель Комитета госконтроля Иван Тертель. Глава КГК рассказал официальную версию "дела Белгазпромбанка" и предложил странам ЕС сотрудничать в расследовании. 

Сообщается, что в рамках расследования белорусская сторона уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая на запросы с их стороны. 

18 июня представители Комитета госконтроля задержали бывшего главу "Белгазпромбанка" и претендента на президентский пост Виктора Бабарико. Вместе с ним задержан его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико. По неофициальным данным, оба уже помещены в СИЗО КГБ. 

В Департаменте финансовых расследований КГК адвокатам Бабарико не сообщили, какой орган расследует дело против него. Однако в комментарии государственным СМИ Иван Тертель рассказал, что Бабарико задержали как организатора противоправной деятельности. Он заявил, что участники противоправной деятельности вывели из страны 430 миллионов долларов.
 
 
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Вечером 18 июня в Министерстве иностранных дел состоялась встреча с послами стран Евросоюза и главой дипмиссии США.
 
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